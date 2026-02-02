Криминального авторитета Крамора посадили на 11 лет на Кубани

Краснодарский краевой суд приговорил уголовного авторитета Игоря Удовиченко, известного как Крамор, к 11 годам строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе региональных судов.

Его пособники Сергей Шабалин и Элеонора Тонких получили два года четыре месяца строгого режима и два года условно соответственно.

Согласно материалам дела, Крамор, занимая в преступной иерархии региона статус «положенца», управлял криминалитетом в Тихорецком районе. Кроме того, он угрозами требовал у жителей района передавать ему и пособникам деньги в пользу себя и уголовной среды.

Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в нескольких эпизодах вымогательства. Приговор в силу пока не вступил.

Ранее авторитет Вася Бандит получил восемь лет и два месяца колонии особого режима.