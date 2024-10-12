Криминалисты обыскали дом замглавы АСВ Попелюха

ТАСС: следствие провело обыски у замглавы АСВ Попелюха по делу о мошенничестве

Дома у арестованного по делу о мошенничестве замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха прошли обыски. Об этом ТАСС сообщили в следственных органах.

«С санкции суда, удовлетворившего ходатайство органов предварительного расследования, дома у Попелюха проведены обыски», — отметил собеседник агентства.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого следователи изъяли предметы, представляющие интерес для дела.

Попелюха арестовали 10 октября. Предварительно замдиректора АСВ опросили сотрудники ФСБ.

Накануне силовики задержали президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана. Его связывают с уголовным делом против Попелюха.

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