Владельца «РАТМ Холдинга» Тарана задержали в Москве

Силовики задержали президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана, прилетевшего в Москву из Новосибирска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства заявил, что сейчас с бизнесменом работают правоохранители. Детали и причины задержания он не привел.

Источник ТАСС из окружения предпринимателя заявил, что Таран связан с уголовным делом заместителя главы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха, арестованного по делу о мошенничестве.

По версии следствия, отправленный в СИЗО обвиняемый причастен к хищению 200 миллионов рублей, полученных от работы аквапарка в Новосибирске, когда он занимал пост заместителя прокурора региона.

Источник издания NGS.Ru заявил, что следователи в ближайшее время обратятся в суд для избрания Тарану меры пресечения.

Принадлежащий предпринимателю «РАТМ Холдинг» отвечал за поставки энергетических углей военным и силовым структурам России. Также фирма владеет активами в строительной и оборонной отраслях.