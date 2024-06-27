Кремль поддержал стремление Кадырова жестко бороться с терроризмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с правоохранителями лишь пригрозил тем, кто попустительствовал терроризму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился, что с преступлениями такого рода следует бороться жесткими методами, сообщило РИА «Новости» .

«Речь шла о тех, кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность. Ни у кого не вызывает сомнений то, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой», — сказал он.

Песков отреагировал на заявление Кадырова о кровной мести. Глава Чечни на встрече с правоохранителями призвал наказывать весь род при подозрении в связях с террористами. Родителям он посоветовал следить за своими детьми и, если они связались с радикалами, сообщать об этом в компетентные органы.