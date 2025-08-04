Краснокамский маньяк признался в еще одном двойном убийстве подростков

Отбывающий пожизненное наказание в «Черном дельфине» краснокамский маньяк Станислав Белорусцев сознался в еще одном двойном убийстве — 21 год назад он расправился с двумя подростками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, число жертв маньяка увеличилось до 17.

Преступник рассказал сотрудникам колонии в Соль-Илецке, что следствие не раскрыло совершенное им убийство двух братьев, которым было 15 и 17 лет. Он подтвердил, что расправился с подростками 6 марта 2004 года, когда ему было 37 лет.

Следствие установило, что с 1999 по 2009-й год Белорусцев совершил 15 убийств на территории города Краснокамска в Пермском крае. В 2010 году его приговорили к пожизненному заключению за то, что он до смерти забил блином от гантели троих собутыльников. Позже преступник сознался и в других эпизодах.

Ранее ангарского маньяка Михаила Попкова обвинили в еще одном уийстве. По версии следствия, преступник в 2011 году зарубил жительницу Ангарска, а затем сжег ее останки в заброшенной башне в парке.