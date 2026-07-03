Красноярца заподозрили в разврате

СК по Красноярскому краю завел уголовное дело против местного жителя по подозрению в совершении развратных действий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на розыск и задержание лица, причастного к совершению преступления.

Приметы фигуранта: около 20-35 лет, худощавого телосложения, рост — около 160-175 сантиметров, глаза зеленого цвета, рыжие волосы, веснушки, одет в темно-синие брюки и куртку с капюшоном, кроссовки темного цвета.

Местных жители призвали поделиться информацией о разыскиваемом по телефону 102 или +7 (391) 227-06-45. В СК гарантировали анонимность заявителей.

Ранее в Хабаровском крае задержали дальнобойщика, который на протяжении 20 лет похищал и насиловал несовершеннолетних девушек.