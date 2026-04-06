Красноярского министра задержали за взятку в 10 миллионов

Следственный комитет задержал министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СК в MAX .

По версии следствия, в 2022 году, когда Ананьев занимал должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, владелец энергетической компании обратился к чиновнику с предложением.

Бизнесмен пообещал ему 10 миллионов рублей за статус территориальной сетевой организации для своей компании, чтобы получать прибыль от передачи электроэнергии по льготным тарифам.

Через несколько месяцев чиновник получил от владельца компании часть взятки — пять миллионов рублей. После этого компания получила желаемый статус и вошла в систему единых котловых тарифов на 2023 год.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании Ананьеву меры пресечения.

