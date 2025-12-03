Рязанские экологи пожаловались на уничтожающих молодые деревья оккультистов

Многочисленные ямы от выкопанных молодых деревьев, остатки черных свечей и странные конструкции из веток обнаружили участники экологического проекта «Сохрани лес» в национальном парке «Мещерский» в Рязанской области. Для выяснения, кто занимается уничтожением восстановленной лесопосадки, экологи установили фотоловушки.

В объективы камер попали неизвестные люди, одетые в плащи-накидки и проводившие странный ритуал, в ходе которого они выкопали саженцы. Поблизости от места необычной мессы экологи обнаружили остатки черных свечей.

Основатель и руководитель экологического проекта «Сохрани лес» Андрей Хорошилов назвал дикой выходку участников ритуала, которые выкопали молодые деревья.

«Будет правильнее, если эти люди направят свое рвение в созидательное русло, например, поучаствуют в высадке лесов или уборке мусора», — заявил он.

Хорошилов добавил, что выкапывание саженцев, а также разведение костров и сжигание свечей в лесу влечет за собой административную ответственность. Для поимки оккультистов экологи увеличили количество фотоловушек.

«Вандалам стоит помнить: ответственность неизбежна», — добавил руководитель проекта.

В ближайшее время экологи намерены обратиться в правоохранительные органы. Они также призвали всех причастных к уничтожению посадок отказаться от дальнейшей практики.

