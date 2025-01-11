Красноярский суд арестовал трех организаторов секты «АллатРа»

Октябрьский районный суд города Красноярска отправил под стражу трех фигурантов уголовного дела, которых подозревают в организации деятельности местного подразделения секты «АллатРа»*. Об этом сообщила пресс-служба СК по Красноярскому краю.

Еще одного подсудимого отправили под домашний арест. Всего фигурантами дела стали семь человек.

«В отношении остальных следователем избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Красноярске задержали семерых адептов «Аллатры»*. Против них возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной иностранной организации.

По версии следствия, задержанные организовывали работу основанного на Украине псевдорелигиозного движения. Участники секты создали чат в мессенджере, размещали в нем информацию о деятельности структуры, а также привлекали новых адептов, соблюдая меры конспирации. Полиция обыскала места жительства задержанных и изъяла предметы и литературу, имеющие значение для расследования дела.