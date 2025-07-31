Красноярский подросток пытался сжечь релейные шкафы на железной дороге

В Красноярске подростка заподозрили в покушении на теракт на железной дороге

Правоохранительные органы в Красноярске задержали 17-летнего подростка по подозрению в покушении на теракт. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции Сибири.

ЧП произошло ночью 28 июля. По предварительным данным, за вознаграждение в 700 долларов студент местного колледжа пытался поджечь два релейных шкафа в Октябрьском районе Красноярска, но горючие вещества не воспламенились. Ситуация не повлияла на движение составов по этому участку пути.

Силовики установили, что подросток получил инструкцию по изготовлению горючей смеси во время общения в одном из мессенджеров от неизвестного, ему пообещали заплатить 700 долларов.

Против задержанного завели уголовное дело о террористическом акте, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Суд отправил подростка под стражу.

Ранее в Московской области завербованного спецслужбами Украины россиянина приговорили к 19 годам заключения за подготовку к теракту.