Краснодарский водитель напал на полицейских с дубинкой

СК: житель Кубани избил дубинкой полицейских и распылил им в лицо баллончик

Житель Кубани оказал сопротивление при задержании и избил дубинкой полицейских. Также он распылил им в лицо баллончик, сообщила пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в станице Отрадная участковый попросил мужчину предъявить документы. Тот проигнорировал просьбу и начал движение на своем автомобиле.

Во время маневра он задел полицейского зеркалом машины, после чего врезался в служебный автомобиль. В итоге нарушитель скрылся с места ДТП.

Сотрудники полиции нашли мужчину у его дома, когда он сидел в своей машине.

«В ответ на требования правоохранителей подозреваемый распылил содержимое имевшегося при нем газового баллончика в лицо сотрудников полиции», — отметили в ведомстве.

После этого мужчина ударил одного полицейского деревянной дубинкой по голове, а другого ранил в руку. Хулигана задержали. Уголовное дело завели по статье о применении насилия к сотрудникам полиции.

Ранее в Краснодаре полицейских попытались задержать двух мужчин. Один из них набросился на стража правопорядка, избил его и отобрал оружие.