Жителя Пермского края обвинили в убийстве знакомого из охотничьего ружья | 360°

Криминал 14 мая 2024, 17:46 Жителя Пермского края обвинили в убийстве знакомого из охотничьего ружья

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В Соликамске 59-летнего мужчину обвинили в убийстве знакомого тремя выстрелами из охотничьего ружья. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина поссорился со знакомым и решил отомстить. Он взял ружье и трижды выстрелил в обидчика. Пострадавший от полученных травм погиб на месте. Стрелявший мужчина сначала смог сбежать, но позже его задержали.

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Обвиняемого заключили под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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