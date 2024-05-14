Жителя Пермского края обвинили в убийстве знакомого из охотничьего ружья | 360°

14 мая 2024, 17:46
Жителя Пермского края обвинили в убийстве знакомого из охотничьего ружья
В Соликамске 59-летнего мужчину обвинили в убийстве знакомого тремя выстрелами из охотничьего ружья. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю.
Мужчина поссорился со знакомым и решил отомстить. Он взял ружье и трижды выстрелил в обидчика. Пострадавший от полученных травм погиб на месте. Стрелявший мужчина сначала смог сбежать, но позже его задержали.
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Обвиняемого заключили под стражу, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Убийства
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