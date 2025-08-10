Коптевский маньяк отсудил компенсацию за поздно доставленные сканворды

Сергей Застынчану, известный как коптевский маньяк, добился компенсации за задержку доставки двух выпусков сканворда в колонию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В документах указано, что осужденный заказал выпуски газеты «Крот — Русские сканворды». Первый выпуск вышел в апреле прошлого года, второй — в июне того же года. Однако в колонию их отправили только в сентябре.

«Нарушением со стороны ответчика сроков отправления подписной корреспонденции ему причинены нравственные страдания в виде переживаний и тревоги из-за неполучения газеты в установленный срок», — отмечено в иске.

Суд признал, что издательство нарушило закон о защите прав потребителей. Он обязал выплатить компенсацию, включая возмещение морального вреда, на сумму 2846 рублей.

Сергея Застынчану из Молдавии, известного как коптевский маньяк, в 2005 году осудили в Москве. Ему дали пожизненный срок за убийство четырех женщин и разбойные нападения.

В феврале 2019 года коптевский маньяк отсудил 200 рублей у «Почты России» за потерянные письма. Изначально он требовал в 100 раз большую сумму.