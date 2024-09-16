Конвоиры московского ГУ МВД ответят в суде за превышение полномочий

Дело о превышении полномочий завели в Москве против конвоиров ГУ МВД

В отношении сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД по Москве завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Судебные документы появились в распоряжении РИА «Новости» .

Подозреваемые предоставили подсудимому возможность без ограничений взаимодействовать с другими заключенными. Мужчине передали телефон для оказания давления на потерпевших и свидетелей.

Теперь конвоиры столичного главка МВД предстанут перед судом. Им грозит от трех до 10 лет лишения свободы.

На прошлой неделе уголовное дело о превышении должностных полномочий завели против министра труда и соцразвития Северной Осетии Алины Айдаровой. Речь идет о нарушениях при заключении госконтрактов, сообщил глава региона Сергей Меняйло. По его словам, в деталях дела сейчас разбираются следователи.