В отношении сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД по Москве завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Судебные документы появились в распоряжении РИА «Новости».
Подозреваемые предоставили подсудимому возможность без ограничений взаимодействовать с другими заключенными. Мужчине передали телефон для оказания давления на потерпевших и свидетелей.
Теперь конвоиры столичного главка МВД предстанут перед судом. Им грозит от трех до 10 лет лишения свободы.
На прошлой неделе уголовное дело о превышении должностных полномочий завели против министра труда и соцразвития Северной Осетии Алины Айдаровой. Речь идет о нарушениях при заключении госконтрактов, сообщил глава региона Сергей Меняйло. По его словам, в деталях дела сейчас разбираются следователи.
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Конвоиры московского ГУ МВД ответят в суде за превышение полномочий
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