Контрабанду золота в Китай пресекли в Амурской области

На Дальнем Востоке таможенники вместе с сотрудниками ФСБ задержали фуру, в которой контрабандисты пытались вывезти в Китай 25 золотых слитков. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС.

Общая стоимость драгоценного металла оценивается в 267 миллионов рублей.

Золото с 10%-ной примесью серебра спрятали в тайнике, вырезав полость между кабиной и прицепом. Водитель грузовика признал вину. Против него возбудили уголовное дело. Контрабандисту грозит до 10 лет лишения свободы.

Накануне полицейские в Якутии изъяли у нелегальных старателей из Казахстана около 2,5 килограмма золота и 430 тысяч рублей наличными. Их водительница — женщина из Кемеровской области — утверждала, что ничего не знала о перевозимом грузе.