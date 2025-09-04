Полиция изъяла у нелегальных старателей в Якутии около 2,5 килограмма золота
Полиция Якутии задержала двух граждан Казахстана, незаконно добывавших золото. Об этом сообщил официальный канал МВД.
Правоохранители остановили на 58-м километре автодороги «Нам» иномарку, которой управлял 48-летний житель Кузбасса. В салоне находились трое пассажиров: женщина из Кемеровской области и двое граждан Казахстана (24 и 30 лет).
Полицейские осмотрели багажник и нашли три емкости, два тубуса и банку с россыпным золотом и его самородками, а также 430 тысяч рублей наличными. Общий вес драгоценного металла составил порядка 2,5 килограмм. Экспертиза подтвердила, что это шлиховое золото, оценивающееся в 14 миллионов рублей.
Полиция установила, что иностранцы нелегально добывали металл на месторождении в Верхоянском районе и хотели продать его в другом регионе. Против нелегальных старателей возбудили уголовное дело.
Ранее контрабандные ювелирные изделия нашли сотрудники аэропорта Шереметьево. Таможенники задержали китайца, прилетевшего в Россию из города Урумчи. Мужчина перевозил в чемодане среди личных вещей металлическую шкатулку с драгоценностями на 4,2 миллиона рублей.
Против него возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.