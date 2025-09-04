Полиция изъяла у нелегальных старателей в Якутии около 2,5 килограмма золота

Правоохранители остановили на 58-м километре автодороги «Нам» иномарку, которой управлял 48-летний житель Кузбасса. В салоне находились трое пассажиров: женщина из Кемеровской области и двое граждан Казахстана (24 и 30 лет).

Полицейские осмотрели багажник и нашли три емкости, два тубуса и банку с россыпным золотом и его самородками, а также 430 тысяч рублей наличными. Общий вес драгоценного металла составил порядка 2,5 килограмм. Экспертиза подтвердила, что это шлиховое золото, оценивающееся в 14 миллионов рублей.