Житель Петербурга получил ранения в перестрелке с «крышей» управляющей компании

Долгое противостояние жителей дома на Дунайском проспекте Санкт-Петербурга с накопившей долги управляющей компанией закончилось перестрелкой. Ранения получили жилец, а также двое из трех из «крыши» УК. Подробности 360.ru рассказал представляющий интересы пострадавшего жильца адвокат Владимир Терещенко, также проживающий в этом доме.

Он пояснил, что речь идет об УК, накопившей огромные долги перед ресурсными организациями, которые уже обратились в арбитражный суд города для взыскания.

«Проверки госструктурами выявили серьезные недочеты в работе управляющей компании. Непонятно, куда уходят деньги, которые жильцы платят на содержание дома», — пояснил адвокат.

Правозащитник добавил, что недовольные жильцы зарегистрировали ТСЖ, чтобы самостоятельно заниматься обслуживанием дома. Но перед проведением первого собрания в дом приехали три представителя «крыши» УК.

«Они позвонили потерпевшему, которого зовут Хафиз, и попросили спуститься вниз. Угрожали, что сами поднимутся и разберутся с его семьей», — подчеркнул Терещенко.