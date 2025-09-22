Конфликт петербуржцев с управляющей компанией — должником обернулся перестрелкой
Долгое противостояние жителей дома на Дунайском проспекте Санкт-Петербурга с накопившей долги управляющей компанией закончилось перестрелкой. Ранения получили жилец, а также двое из трех из «крыши» УК. Подробности 360.ru рассказал представляющий интересы пострадавшего жильца адвокат Владимир Терещенко, также проживающий в этом доме.
Он пояснил, что речь идет об УК, накопившей огромные долги перед ресурсными организациями, которые уже обратились в арбитражный суд города для взыскания.
«Проверки госструктурами выявили серьезные недочеты в работе управляющей компании. Непонятно, куда уходят деньги, которые жильцы платят на содержание дома», — пояснил адвокат.
Правозащитник добавил, что недовольные жильцы зарегистрировали ТСЖ, чтобы самостоятельно заниматься обслуживанием дома. Но перед проведением первого собрания в дом приехали три представителя «крыши» УК.
«Они позвонили потерпевшему, которого зовут Хафиз, и попросили спуститься вниз. Угрожали, что сами поднимутся и разберутся с его семьей», — подчеркнул Терещенко.
Мужчина взял с собой травматический пистолет, на который у него есть все документы. Когда он вышел из подъезда, прибывшие открыли по нему стрельбу.
«Всего они произвели не менее 14–15 выстрелов Двое нападавших запрыгнули на него со спины. Он, обороняясь, произвел четыре выстрела и ранил двоих», — добавил адвокат.
Терещенко подчеркнул, что полиция завела дело о хулиганстве, но его могут передать в СК, так как в преступлении есть признаки покушения на убийство.
«Трое задержаны, двое находятся в больнице, потому что они получили ранения», — пояснил адвокат.
В распоряжении 360.ru оказалось видео с Хафизом, где он говорит о ранениях, а также отмечает, что напавшие признались в работе на УК.
В пресс-службе МВД уточнили, что в конфликте на Дунайском проспекте приняли участие трое молодых людей, на которых неизвестный распылил перцовый баллончик. В ведомстве подтвердили возбуждение уголовного дела и добавили, что задержан только один подозреваемый.