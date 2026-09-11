Конфликт из-за проезда машины во двор в Петербурге закончился стрельбой
Ссора из-за проезда машины на территорию дома в петербургском поселке Парголово закончилась стрельбой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Конфликт произошел у одного из домов по Толубеевскому проезду днем 9 сентября. По предварительным данным, склока началась между охранником ЧОПа и водителем ВАЗа.
Охранник достал сигнальный пистолет и выстрелил по ногам 38-летнего автомобилиста. Мужчина, который пытался заехать во двор дома, обратился с заявлением в полицию.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 40-летнего охранника. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Ранее в Подмосковье суд арестовал мужчину за стрельбу в воздух у ресторана.