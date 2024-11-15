Компьютерная игра довела жителя Ростовской области до уголовного дела

Житель Ростовской области поссорился с геймером в онлайн-игре и от его имени разослал фейковые сообщения о готовящихся терактах в Костромской области. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

«От имени обидчика он зарегистрировал несколько адресов электронной почты на разных серверах. Затем разослал с них в государственные учреждения и организации информацию о якобы готовящихся актах терроризма на территории Костромской области», — написала она.

Правоохранители в Костромской области вместе с сотрудниками регионального управления ФСБ задержали подозреваемого дома в городе Шахты Ростовской области. Против него возбудили уголовные дела по признакам преступления по статье 207 Уголовного кодекса. Подозреваемого отправили под подписку о невыезде.

Полицейские устанавливают все эпизоды преступления.