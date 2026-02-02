Комик Останин попросил суд об оправдании

Стендап-комик Артемий Останин, обвиняемый в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, попросил суд об оправдании. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я считаю что человек, любой, не может быть наказан за то, чего он не совершал», — заявил юморист.

Приговор по делу вынесут 3 февраля. Обвинение призвало приговорить подсудимого к пяти годам и 11 месяцам колонии и оштрафовать на 300 тысяч рублей.

Останина задержали в марте прошлого года при попытке выехать из России. До того популярность в интернете обрели видеоролики, в которых комик шутил над человеком, подорвавшимся на мине и потерявшим ногу, и глумился над верующими. Росфинмониторинг включал его в перечень террористов и экстремистов.