Комика Останина осудят за оскорбление чувств верующих

Стендап-комик Артемий Останин* предстанет перед судом по обвинению в разжигании ненависти и оскорблении религиозных чувств. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении стендап-комика Артемия Останина*», — отметили в ведомстве.

Его обвиняют по статьям «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Следствие установило, что 7 марта 2025 года Останин*, находясь в развлекательном заведении на улице Садовая-Черногрязская, публично выступил с юмористическим номером, который оскорбил чувства верующих. Видеозапись этого выступления позже появилась на одном из видеохостингов в интернете.

Кроме того, Останин*, негативно относящийся к людям с увечьями и утраченной трудоспособностью, 15 марта 2025 года на публичном выступлении в Москве, запись которого появилась в интернете, высказывал враждебные комментарии в их адрес. Его слова были направлены на унижение человеческого достоинства и содержали угрозы насилия.

Ранее суд продлил меру пресечения комику. Адвокаты Останина* обжаловали продление срока содержания его под стражей по делу о разжигании ненависти. В марте артиста арестовали, когда он пытался покинуть страну. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест. Они утверждали, что во время задержания комика избили, и он получил травмы.