Адвокаты Останина обжаловали продление ему ареста по делу о разжигании ненависти
Адвокаты комика Артемия Останина обжаловали продление срока содержания его под стражей по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Обжаловано», — заявили в суде.
Артиста взяли под стражу в марте, когда он пытался выехать за границу. Его адвокаты ходатайствовали о замене меры пресечения на домашний арест, указывая на то, что во время задержания комика избили и он получил травмы.
Следствие возражало против смягчения меры, потому что обвиняемый мог сбежать из дома. В материалах его дела были сведения о других преступных эпизодах, которые нужно проверить. В итоге комику продлили меру пресечения.
Основанием для возбуждения уголовного дела стал опубликованный в интернете ролик с оскорбительными высказываниями в адрес инвалидов и участников СВО. На допросе артист заявил, что не хотел никого обидеть и извинился.