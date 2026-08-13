Комика Долгополова заочно арестовали за реабилитацию нацизма
Таганский суд заочно арестовал комика Долгополова за реабилитацию нацизма
Заочный арест на два месяца назначил Таганский суд Москвы уехавшему из России комику Александру Долгополову*. Как сообщила объединенная пресс-служба судов столицы, артист стал обвиняемым по уголовному делу о реабилитации нацизма.
Возбуждения дела добилась прокуратура Москвы. В начале мая пресс-служба ведомства сообщила, что причиной стало публичное видео с выступлением комика, в котором он допустил заявление, оскорбляющее память защитников Отечества и унизившее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны с умалением совершенного ими подвига.
«Таганский районный суд города Москвы 13 августа 2026 года избрал в отношении Долгополова Александра Ивановича* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе суда.
Там добавили, что Долгополов* стал обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью четыре статьи 345.1 Уголовного кодекса «За реабилитацию нацизма, совершенную с использованием СМИ или интернета».
В конце декабря 2024 года Федеральная налоговая служба арестовала счета комика Александра Долгополова*. Перед отъездом из России артист не закрыл свое ИП, по которому не предоставлял налоговую декларацию.
*Признан в России иностранным агентом.