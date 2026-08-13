Комика Долгополова заочно арестовали за реабилитацию нацизма

Заочный арест на два месяца назначил Таганский суд Москвы уехавшему из России комику Александру Долгополову*. Как сообщила объединенная пресс-служба судов столицы, артист стал обвиняемым по уголовному делу о реабилитации нацизма.

Возбуждения дела добилась прокуратура Москвы. В начале мая пресс-служба ведомства сообщила, что причиной стало публичное видео с выступлением комика, в котором он допустил заявление, оскорбляющее память защитников Отечества и унизившее честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны с умалением совершенного ими подвига.

«Таганский районный суд города Москвы 13 августа 2026 года избрал в отношении Долгополова Александра Ивановича* меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — заявили в пресс-службе суда.

Там добавили, что Долгополов* стал обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного частью четыре статьи 345.1 Уголовного кодекса «За реабилитацию нацизма, совершенную с использованием СМИ или интернета».

В конце декабря 2024 года Федеральная налоговая служба арестовала счета комика Александра Долгополова*. Перед отъездом из России артист не закрыл свое ИП, по которому не предоставлял налоговую декларацию.

*Признан в России иностранным агентом.