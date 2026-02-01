Командующего ВМС ВСУ заочно арестовали по делу о теракте на Крымском мосту

Московский городской суд заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу по делу о теракте на Крымском моста 17 июля 2023 года, в результате которого погибли ребенок и двое взрослых. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

По информации источника, 2 мая 2022 году Неижпапу также объявили в международный розыск по делу об организации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Включенному в перечень экстремистов и террористов Неижпапе также заочно предъявили обвинение в организации атак БПЛА на российские регионы, в том числе на территорию Курской области. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее осужденная на 27 лет за убийство военкора Владлена Татарского Дарья Трепова дала интервью на ТВ. Сейчас она отбывает наказание в мордовской колонии.