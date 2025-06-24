Колумбийскую Женщину-Халка нашли мертвой

Колумбийская блогерша и культуристка Зунильда Мендес, более известная как Женщина-Халк, была убита в возрасте 43 лет. В преступлении подозревают ее мужа. Об этом со ссылкой данные местной полиции сообщило издание Univision .

Тело спортсменки обнаружили в арендованном ею доме на испанском побережье Коста-дель-Соль. Рядом с ней был труп ее 46-летнего мужа Джаррода Геллинга. Следователи полагают, что мужчина покончил с собой после того, как убил супругу.

На теле погибшей зафиксировали многочисленные травмы головы, нанесенные молотком. По данным некоторых СМИ, в браке Геллинга и Мендес были проблемы. Женщина планировала развестись с мужем.

Ранее на 78-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта СССР Владимир Коротков. Причину его смерти не сообщили.