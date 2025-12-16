Коллектив школы в Одинцове быстро принял меры после нападения

Правоохранители сразу после вызова прибыли в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2, где девятиклассник зарезал школьника и ранил охранника. Коллектив школы быстро отработал ситуацию и принял необходимые меры, заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в Telegram-канале .

«С самого начала я на месте трагедии. Вместе с правоохранительными органами разбираемся во всех обстоятельствах произошедшего. Коллектив школы отработал быстро, все дети были эвакуированы», — заявил он.

По словам Иванова, раненый охранник сейчас находится в Одинцовской областной больнице. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Также глава округа предупредил, что в соцсетях сейчас распространяют угрозы и пугают людей. Он призвал доверять только официальным источникам. В школах усилили меры безопасности, на дежурство вышли сотрудники Росгвардии.

Нападение на школу случилось утром 16 декабря. Подросток убил ученика четвертого класса и ранил охранника, который попытался ему помешать. Девятиклассника уже поймали, он признал вину. По факту случившегося возбудили уголовное дело.