Колясочница из Химок ударила ножом в шею собутыльника в Анапе

МВД: в Анапе женщина в инвалидной коляске ударила знакомого в шею ножом

Женщина на инвалидной коляске ударила ножом в шею жителя Анапы. Ее задержали, сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 24 мая рядом с одним из парков на улице Ленина колясочница распивала спиртные напитки со своим знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт.

В ходе перепалки женщина выхватила нож и ударила оппонента в шею. Пострадавшего госпитализировали. Полиция задержала подозреваемую.

Выяснилось, что женщина приехала в Анапу из города Химки. Она находилась здесь восемь месяцев и вела асоциальный образ жизни. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

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