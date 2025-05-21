Пьяный тюменец напал с ножом на жену за переписку с другими мужчинами

Житель Тюмени напал на собственную супругу с ножом после обнаружения переписки с другими мужчинами. Происшествие случилось в доме тестя, где пара распивала спиртное. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов области.
После вспыхнувшего на почве ревности конфликта отец женщины попытался успокоить супругов, но в итоге выгнал агрессора из дома. Мужчина, воспользовавшись предлогом, вернулся в квартиру, схватил нож и ударил жену в грудь. У пострадавшей диагностировали кровоизлияние в сердце.
Родственники быстро обезвредили нападавшего, а затем вызвали полицию и скорую помощь. Известно, что ранее 31-летний фигурант уже был судим. Сейчас ему предъявили обвинение по статье о причинении тяжкого телесного вреда.
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