Китайская компания осталась без купленной в России меди за 20 миллионов долларов

Bloomberg: китайская компания «потеряла» заказанную в России крупную партию меди

Фото: РИА «Новости»

Китайский конгломерат Wuchan Zhongda Group начал расследование пропажи двух тонн заказанной в России партии рафинированной меди. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сумма сделки составила 20 миллионов долларов. Однако груз вместо точки назначения прибыл в Турцию. Причем вместо меди там оказался гранит.

Ранее стало известно, что в Турции участились случаи мошенничества при открытии счетов в банках. Злоумышленники предлагали россиянам оказать помощь в этом вопросе через соцсети, но в конечном счете присваивали деньги своих жертв.

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