Мошенники начали обманывать россиян при обращении в банки Турции

В Турции участились случаи мошенничества при открытии счетов в банках. Злоумышленники в соцсетях предлагали россиянам помощь, а в результате присваивали их деньги, сообщил источник РИА «Новости» .

Представитель одного из частных турецких банков рассказал, как некоторые россияне попадались на уловки мошенников. Открытие счета занимало не менее трех дней, так как происходило под усиленным контролем головных офисов. Он сообщил, что одним из главных требований к потенциальным клиентам стало наличие неснимаемого депозита на сумму 10 тысяч долларов.

«Мошенники, используя страницы в социальных сетях, привлекают различными рекламными кампаниями граждан России, обещая им простой способ открытия счета без вида на жительства и права на работу со „стопроцентной гарантией“», — сказал он.

Собеседник агентства призвал россиян не верить обещаниям и лично обращаться в банки за открытием счета. Он заявил, что при наличии документов иностранцев обслужат как частные, так и государственные кредитные организации.

Из-за давления США переводы между Россией и Турцией осложнились, некоторые турецкие банки отказались принимать платежи. Страны Запада пригрозили местным компаниям вторичными санкциями.