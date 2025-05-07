Китаеведа Александра Габуева объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск подпавшего под уголовную статью китаеведа Габуева

Уехавшего из России китаеведа Александра Габуева* объявили в розыск. Его карточка появилась в базе данных МВД.

В тексте документа указали, что уроженца Москвы Габуева Александра Тамерлановича* разыскивают по статье Уголовного кодекса без уточнения номера. Карточка датирована 7 мая.

Сейчас Габуев* занимает пост директора Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии («Фонд Карнеги за международный мир»)**.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Габуев* проходит по уголовному делу за участие в работе нежелательной в России организации и уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

В частности, речь идет об отсутствии обязательной плашки в постах Габуева* в Telegram-канале.

В конце апреля МВД объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь»** Тихона Дзядко*. Основанием стало возбуждение уголовного дела.

*Признан в России иностранным агентом.

**Признан в России нежелательной организацией.