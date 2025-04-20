Китаец обманул уроженца Киргизии на 10 млн рублей в Москва-Сити

Китаец развел уроженца Киргизии на 10 миллионов рублей во время купли-продажи криптовалюты в Москва-Сити. Пострадавший написал заявление в полицию, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным авторов статьи, Мирбек занимается покупкой и перепродажей китайских автомобилей в России. Несколько лет он продавал своему знакомому Мао криптовалюту. Он заранее согласовывали сумму и курс в мессенджере WeChat, затем киргиз встречался с китаянкой Гу Пинглан. Женщина показывала ему наличку, а тот переводил криптовалюту на счет Мао.

Несколько дней назад Мирбек договорился с Мао о продаже криптовалюты на сумму в 10 миллионов рублей, сам он не смог присутствовать на сделке. В башню «Федерация» он отправил своего 30-летнего брата, где его встретили две девушки и пятеро парней.

Один из них показал Кутману наличку, после чего Мирбек перевел Мао криптовалюту. Однако мужчины заявили, что перевода не было, поэтому Кутман не получит деньги. В этот момент Гу Пинглан скрылась с деньгами.

Ране москвич потерял полмиллиона рублей на криптобирже Bybit. Продавец перестал выходить на связь, когда получил деньги за криптовалюту.