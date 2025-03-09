Москвич хотел разбогатеть, но потерял полмиллиона на криптовалюте

Москвич потерял полмиллиона рублей на криптобирже Bybit. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился сам пострадавший. Он рассказал, что покупал криптовалюту на бирже напрямую, через сервис P2P, который связывает продавца и покупателя. Биржа в такой системе выступает гарантом.

Покупатель перевел деньги за криптовалюту. Продавец сразу же перестал выходить на связь. Как именно осуществлялась сделка, не уточнялось — обычно биржа блокирует средства продавца на эскроу-счете, что не дает ему просто покинуть сделку с чужими деньгами.

Всего москвич потерял на неудачной покупке 500 тысяч рублей. Полиция начала доследственную проверку происшествия.

Bybit — международная платформа для торговли криптовалютами и цифровыми активами, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В феврале хакеры украли с нее почти 1,5 миллиарда долларов.

Ранее в Госдуме предложили выпустить криптовалюту «Жириновский».