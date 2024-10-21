Кинопродюсеру Роднянскому вынесли приговор за фейки о ВС России

Суд заочно приговорил Роднянского* к 8,5 года колонии за фейки о ВС России

Кинопродюсера Александра Роднянского* заочно приговорили к восьми годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима. Суд признал 63-летнего мужчину виновным в распространении ложных сведений о ВС России по мотивам политической ненависти, сообщила прокуратура Москвы .

В 2022 году Роднянский*, находясь за пределами России, разместил на своей странице в социальной сети две публикации, содержавшие недостоверную информацию о ходе специальной военной операции.

Процесс над ним проходил в рамках заочного уголовного судопроизводства, так как продюсера объявили в международный розыск. По решению суда, его также заочно арестовали в 2023 году.

Кроме того, суд лишил Роднянского* права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, сроком на четыре года. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.

Вместе с Роднянским* в розыск объявили актера и сценариста Ивана Вырыпаева*.

*Признаны иностранными агентами на территории РФ.