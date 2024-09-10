«Кинопоиск» заплатит 7 млн рублей за пропаганду педофилии

Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 7 млн рублей по делу о пропаганде педофилии

Таганский районный суд оштрафовал сервис «Кинопоиск» на семь миллионов рублей за пропаганду педофилии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере семи миллионов рублей», — указали в инстанции.

Пресс-служба «Кинопоиска» пояснила RT, что речь идет о протоколе об административном нарушении, по которому глава отдела «Кинопоиска» Александр Дунаевский получил штраф в размере 800 тысяч рублей из-за показа фильма Гаспара Ноэ «Любовь».

По данной статье протокол оформляют одновременно на юридическое и на должностное лицо. В «Кинопоиске» отметили, что в фильме присутствует интимная сцена главного героя и его 16-летней соседки, но в ней нет насилия.

Летом прошлого года онлайн-кинотеатр уже наказывали за нарушение закона. «Кинопоиску» назначали штраф в размере миллиона рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.