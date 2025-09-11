Полиция Приморья раскрыла убийство 26-летней давности

Следственный комитет России по Приморскому краю завершил расследование убийства, произошедшего более 25 лет назад. По подозрению в расправе над 23-летним молодым человеком задержан 55-летний мужчина, написал «ФедералПресс» .

По данным следствия, трагедия произошла в феврале 1999 года. Задержанный вместе с соучастником, который объявлен в международный розыск, избил потерпевшего до смерти из-за подозрения в угоне автомобиля. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники сожгли тело жертвы.

После того как свидетель дал подробные показания и участвовал в их проверке на месте преступления, расследование продвинулось. По ходатайству следователя суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц. Для дальнейшего расследования назначен ряд судебных экспертиз.