Киллер Гоша Крокодил получил 17 лет за убийство шестерых человек 21 год назад

Суд вынес приговор киллеру Гоше Крокодилу (настоящее имя — Игорь Батенев) по делу об убийстве шестерых человек 30 апреля 1994 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным суда, Батеневу и его подельникам заказали четверых человек. Киллеры пришли в сауну на Бережковской набережной и хладнокровно расстреляли всех, кто там находился, в том числе случайных свидетелей. При нападении шесть человек погибли, трое получили ранения.

До суда из четверых убийц дожил только Батенев. Его признали виновным и приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В начале марта в интернете в очередной раз появились слухи о готовности выпустить по УДО легендарного киллера Алексея Шерстобитова, носившего прозвище Леша Солдат.