Кибермошенники придумали схему взлома с диспансеризацией

Мошенники начали выманивать у россиян данные авторизации на сайте «Госуслуг» под предлогом записи на диспансеризацию. Они звонят от имени сотрудников поликлиники, сообщил ТАСС представитель управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Незнакомцы звонили россиянам, предлагали записаться на диспансеризацию и просили назвать код из СМС, который на самом деле нужен для входа в личный кабинет на «Госуслугах». В некоторых случаях после этого раздавался новый звонок.

Другой аферист говорил, что аккаунт взломан и диктовал фейковый номер телефона службы поддержки. Ответившие по этому номеру мошенники предлагали заполнить заявление в Росфинмониторинг, для чего якобы требовалось фото банковских карт.

Киберполиция предупредила также об опасности голосовых сообщений. Взломав телефон, преступники смогут при помощи нейросети использовать их для генерации поддельных записей.