Кемеровский СК начал проверку по жалобам пациенток больницы Новокузнецка в соцсетях

Жалобы жительниц Новокузнецка на больницу, где умерли девять детей, проверит СК

Доследственную проверку начали криминалисты Кемеровской области по жалобам бывших пациенток роддома Новокузнецка, где в январские праздники умерли девять младенцев. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ведомстве уточнили, что женщины находились в Новокузнецкой клинической больнице № 1 в 2018, 2021 и 2024 годах. Их сообщения следователи обнаружили в социальных сетях и СМИ.

В пресс-службе подчеркнули, что из-за некачественно оказанной медицинской помощи одна из пациенток потеряла новорожденного ребенка и получила тяжкие последствия для здоровья.

Еще у двух наступила внутриутробная смерть плода.

Пострадали не только беременные и роженицы. Пациентке гинекологического отделения больницы в ходе лечения причинили тяжкий вред здоровью, создавший угрозу ее жизни.

По всем фактам следователи начали проверки для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам мероприятий криминалисты примут решения о возбуждении уголовных дел.

Сегодня же стало известно, что ведущие расследование смерти девяти младенцев в роддоме

Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 правоохранители задержали временно отстраненного от работы главного врача.

В пресс-службе СК заявили, что медик стал фигурантом уголовных дел о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.