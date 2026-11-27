В Кемерове полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который сломал челюсть 19-летней девушке. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Кемеровской области .

По данным полиции, накануне у потерпевшей произошел словесный конфликт со знакомым. Внезапно друг парня, который присутствовал во время ссоры, ударил девушку кулаком по лицу.

Пострадавшая сама обратилась за медицинской помощью. В больнице у нее диагностировали ушибы и перелом челюсти, а судмедэксперты установили, что здоровью девушки причинен вред средней тяжести.

Сотрудники уголовного розыска задержали нападавшего, им оказался ранее судимый 20-летний местный житель. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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