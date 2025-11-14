КЧР и Ставрополь возглавили топ по конфискованному имуществу в России

Карачаево-Черкессия и Ставрополь оказались лидерами списка регионов по конфискованному имуществу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

На лидирующих позициях перечня регионы оказались из-за бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца. Власти изъяли у них 75 объектов, но не смогли продать их за три года.

Арашуковых признали виновными в организации и участии в преступном сообществе. Следствие установило, что семья владела пятью квартирами, девятью домами, трехэтажным отелем, рестораном, банным комплексом и семью земельными участками.

Их родовое поместье на улице Арашукова в ауле Хабез сначала выставили на продажу на 45 миллионов рублей, но покупателей не нашлось. За три года цена снизилась, но никто так и не захотел приобретать элитную недвижимость.

Ранее адвокат Рауфа Арашукова Эльмар Ализаде рассказал, что его подзащитный неоднократно обращался в Минобороны с просьбой отправить его в зону спецоперации. Несмотря на множество попыток, разрешения он так и не получил.