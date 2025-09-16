Казахстан ужесточил наказание за «кражу невест»

Власти Казахстана ужесточили наказание за похищение человека. Теперь за «кражу невесты» и принуждение к браку в стране можно получить штраф, исправительные работы, ограничение свободы и тюремный срок до двух лет, сообщила пресс-служба МВД республики.

Ведомство напомнило, что в стране с 16 сентября вступили в силу поправки к статье Уголовного кодекса о похищении человека. До этого преступник, добровольно освободивший похищенного, мог избежать уголовного наказания. С новыми поправками такая возможность исчезла.

Суд может назначить преступнику до 10 лет колонии, если похищение привело тяжелым последствиям. Еще более суровое наказание грозит тем, кто применил насилие, похищал ребенка или подростка. Также отягчающим обстоятельством станет совершение преступления группой лиц либо с использованием служебного положения.

Ранее адвокат Юрий Шофаренко рассказал, какие сообщения в Сети могут обернуться наказанием для пользователя, который их оставил. По словам юриста, за угрозу убийством грозит тюремный срок до пяти лет, а за ложные обвинения и клевету — штраф на сумму до одного миллиона рублей или лишение свободы на два года.