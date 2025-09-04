Адвокат Шофаренко рассказал, что за угрозы в сети можно угодить в тюрьму

За клевету и угрозы в интернете может грозить наказание вплоть до реального срока лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Юрий Шофаренко в интервью сайту «Газета.Ru» .

По словам специалиста, за ложные обвинения и клевету в адрес конкретных людей могут оштрафовать на сумму до одного миллиона рублей или приговорить к лишению свободы на срок до двух лет. Угрозы убийством могут привести к заключению на срок до пяти лет, отметил kp.ru.

Кроме того, Шофаренко подчеркнул, что закон запрещает публикацию личной информации без согласия, включая фотографии, а также разглашение переписки или записей разговоров.