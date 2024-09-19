ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

В рамках межведомственного взаимодействия ФАС России с правоохранительными органами выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства* в действиях ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» и ООО «Нетворкс».
Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Цена контракта составила 71 790 834 рубля.
В случае установления вины хозяйствующим субъектам грозят оборотные штрафы**.
*п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» **ч. 2 ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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