ФАС выявила сговор на торгах при реализации нацпроекта «Цифровая экономика»

В рамках межведомственного взаимодействия ФАС России с правоохранительными органами выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства* в действиях ГКУ МО «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» и ООО «Нетворкс».

Организации подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения на торгах в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Цена контракта составила 71 790 834 рубля.