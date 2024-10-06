Карлика-похитителя кенгурят отправят на психологическую экспертизу

Обвиняемого в краже кенгурят 31-летнего жителя Вологодской области могут направить на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам адвоката, у подсудимого наблюдаются психические отклонения. Сторона защиты будет настаивать на том, что похититель был невменяемым в момент совершения преступления. Сейчас обвиняемый находится на карантине в следственном изоляторе и ведет себя неадекватно. По данным Shot, 8 октября его переведут в общую камеру.

Россиянина уже судили за мелкие кражи. Авторы поста подчеркнули, что арестованный «находится в состоянии паники» из-за того, что попадет в тюрьму.

Ранее карлик-похититель напугал односельчан тем, что раздобыл крокодила. Он хотел уехать с рептилией из села Тарногский Городок в Сочи, но не смог получить разрешение. Мужчина вел себя странно, пока жил под Вологдой. Его ловили из-за того, что он топил кошек.