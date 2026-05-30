Канадец признался в рассылке по миру «наборов для самоубийства»

Житель Канады признал свою вину в нескольких десятках случаев содействия в совершении самоубийства. Мужчина за деньги посылал в другие страны наборы с ядом и инструкцией, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на The Guardian и Reuters.

По словам канадца, он содействовал самоубийству 14 сограждан в возрасте от 16 до 36 лет. Также он помог покончить с собой 79 британцам.

Мужчина пошел на сделку со следствием, когда прокуратура согласилась переквалифицировать обвинения в убийстве на помощь в самоубийстве или подстрекательстве к нему. Также задержанному пообещали не экстрадировать его в Великобританию.

По данным полиции Канады, фигурант занимался продажей «наборов для самоубийств» с 2020 года. В общей сложности он отправил 1,2 тысячи таких посылок. Мужчину задержали в 2023 году.

Ранее 66-летняя американская пенсионерка убила мужа после конфликта из-за крупных долгов. Преступница призналась, что утомилась ухаживать за больным супругом и решила поджечь его от скуки.