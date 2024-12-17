Камера слежения за генералом Кирилловым находилась в припаркованном каршеринге

Камера видеонаблюдения, с помощью которой следили за начальником войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорем Кирилловым, находилась в автомобиле каршеринга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Несколько дней назад авто с камерой припарковали неизвестные возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Для маскировки устройство завернули в тряпку, а объектив навели на подъезд, из которого должен был выйти Кириллов.

Трансляция с камеры позволяла преступникам следить за генералом и в нужный момент активировать бомбу, заложенную в самокате около двери подъезда. Оставивший самокат у входа мужчина не знал, что там находится взрывное устройство. Сейчас его ищут силовики.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников отмечал, что погибший в результате взрыва в Москве начальник войск РХБЗзнал о начале охоты за ним.