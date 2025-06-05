Калининградские следователи раскрыли первое убийство гусевского мясника

Отбывающему пожизненное наказание за серию убийств уроженцу города Гусева Калининградской области предъявили новое обвинение в расправе над женщиной, совершенной в 1992 году. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве сообщили, что тело погибшей нашли в реке Красной в ноябре 1992 года. Проведенная экспертиза установила, что напавший на нее злоумышленник сначала изнасиловал жертву, а после задушил.

Установить подозреваемого криминалисты тогда не смогли, но в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет обнаружили в нем почерк осужденного на пожизненное заключение серийного убийцы, который держал в страхе Калининградскую область с 1992 по 1997 год.

Доказательств его причастности к убийству найденной в реке женщины следователи не нашли. Но в этот раз они спланировали новую технику допроса осужденного, который дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах, которые знал только он.

Обвиняемый сообщил, что в ноябре 1992 года напал на незнакомую женщину, силой привел к реке, где изнасиловал и задушил. Тело выкинул в водоем и скрылся с места преступления. Фигурант добавил, что это было первое из совершенной им серии убийств.

В пресс-службе не назвали имя обвиняемого, но по всем признакам речь идет об Игоре Юфереве, получившем прозвище гусевский мясник. На его счету не менее семи убийств, сопряженных с изнасилованиями, которые он совершил в Гусеве и Калининграде.

Изначально мужчину приговорили к смертной казни, но после введения моратория на высшую меру наказание изменили на пожизненное заключение.

В конце мая управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу отказало отбывающему наказание за серию убийств Александру Пичушкину, прославившемуся под прозвищем битцевский маньяк, о переводе в другую колонию.

В ведомстве заявили, что одного желания заключенного недостаточно. Перевод осужденных проводят только из-за болезни или угрозы жизни.