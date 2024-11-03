Калининградские полицейские поймали юношу, расстрелявшего трамвай

УМВД по Калининграду сообщило о задержании юноши, стрелявшего по трамваю

Полицейские задержали 17-летнего юношу, который стрелял по трамваю в Калининграде. Об этом сообщил Telegram-канал УМВД РФ по региону.

Ранее в администрации города заявили, что 1 ноября неизвестные стреляли из пневматического оружия по трамваю, в котором ехали пассажиры. Обошлось без пострадавших.

«Сегодня сотрудниками ОМВД РФ по Ленинградскому району города Калининграда был установлен и задержан 17-летний местный житель», — заявили в УМВД.

По предварительной информации, подозреваемый выстрелил по рейсовому автобусу из пневматического пистолета. Юноша признался, что случайно это сделал, без цели кому-то навредить. По факту случившегося начали проверку.

Ранее жительница Некрасовки выстрелила из незаряженного пистолета в рабочего, который ставил дверь в ее подъезде. Она была недовольна шумом от деятельности строителей, так как громкие звуки мешали ей спать после ночной смены.