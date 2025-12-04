Калечившим детей организаторам подпольного медресе в Уфе вынесли приговор
Суд Уфы приговорил организаторов подпольного медресе к 6 и 11 годам колонии
Приговор в шесть и 11 лет колонии строгого режима получили два гражданина Таджикистана. Один из них открыл в Уфе подпольное медресе, где калечил мальчиков за незнание Корана, а второй стал сообщником. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, от рук «учителя» пострадали 16 детей в возрасте от пяти до 15 лет.
В материалах дела указали, что обучением детей осужденный занялся в феврале 2023 года. За проживание в своей квартире он брал с родителей учеников от 10 до 20 тысяч рублей.
Способы обучения организатор подпольного медресе не раскрывал. Он систематически избивал своих учеников и бросал в них все, что попадается под руку.
В июле прошлого года 14-летний подросток сбежал. За помощью он обратился к продавцам одного из магазинов, которые вызвали полицию. Мальчика забрали прибывшие на место медики.
Опасаясь разоблачения, осужденный перевез детей в квартиру соучастника. Четырех мальчиков он отправил на другой адрес, где их уже встретили правоохранители.
Мужчину и его сообщника обвинили в похищении и истязании детей. Кроме того, «богослова» уличили в организации незаконной миграции, что увеличило ему срок.
По совокупности преступлений организатору подпольного медресе назначили 11 лет колонии строгого режима и на два года запретили заниматься работой, связанной с детьми. Его подельник получил шесть лет колонии строго режима.
Нелегальное медресе башкирские силовики накрыли в июле 2024 года. Источники уфимских СМИ сообщили, что детей избивали арматурой и обливали холодной водой, если они допускали ошибки в цитировании сур. Самым жестоким наказанием стало прижигание каленым железом.