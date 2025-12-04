Калечившим детей организаторам подпольного медресе в Уфе вынесли приговор

Приговор в шесть и 11 лет колонии строгого режима получили два гражданина Таджикистана. Один из них открыл в Уфе подпольное медресе, где калечил мальчиков за незнание Корана, а второй стал сообщником. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии, от рук «учителя» пострадали 16 детей в возрасте от пяти до 15 лет.

В материалах дела указали, что обучением детей осужденный занялся в феврале 2023 года. За проживание в своей квартире он брал с родителей учеников от 10 до 20 тысяч рублей.

Способы обучения организатор подпольного медресе не раскрывал. Он систематически избивал своих учеников и бросал в них все, что попадается под руку.

В июле прошлого года 14-летний подросток сбежал. За помощью он обратился к продавцам одного из магазинов, которые вызвали полицию. Мальчика забрали прибывшие на место медики.